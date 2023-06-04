Владимир Габулов назвал провальным сезон «Динамо» в РПЛ
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Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов оценил сезон-2022/2023 для бело-голубых. Динамовцы заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. В Фонбет Кубке России «Динамо» уступило «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) в полуфинале Пути регионов.
«По поводу «Динамо» в нынешнем сезоне всё уже давно понятно. Бесспорно, что с точки зрения результатов это полный провал. Причём как в чемпионате, так и в Кубке», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
В матче заключительного тура чемпионата России «Динамо» на выезде проиграло «Оренбургу» со счётом 0:3. В составе хозяев отличились Брайан Мансилья, Дмитрий Воробьёв и Лукас Вера.
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- 4 июня 2023
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