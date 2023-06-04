«Реал» Мадрид — «Атлетик» Б: гости открыли счёт на 49-й минуте

В матче 38-го тура испанской Примеры встречаются мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 49-й минуте счёт в матче открыл «Атлетик» благодаря голу хавбека Ойана Сансета — 1:0 в пользу клуба из Бильбао.

В первой половине встречи команды не смогли забить ни одного гола.

В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Карим Бензема и Тони Кроос.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 77 очков за 37 матчей. «Атлетик» находится на восьмой строчке, заработав 50 очков. Ранее чемпионский титул Примеры обеспечила себе «Барселона» (88).