Гаджи Гаджиев: «Манчестер Сити» — лучший клуб в мире на данный момент

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев высказался об успехах английского «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Сити» проводит блестящий сезон. Это результат совместной работы всех членов клуба. Хосеп Гвардиола продвинул методику подготовки и понимания игры. Можно ли назвать финал Кубка Англии репетицией перед финалом Лиги чемпионов? Это совершенно разные турниры. Однако программа подготовки футболистов предусматривала подход к обоим матчам в оптимальном состоянии.

«Манчестер Сити» реально может выиграть третий турнир, и именно он — явный фаворит грядущего финала, но говорить однозначно о том, что «горожане» уже завладели титулом — нельзя. Я хорошо помню 80-е годы и тогдашний ЧМ, когда абсолютные фавориты голландцы уступили в финале Аргентине, были и другие подобные сенсации. Футбол остаётся одним из самых непредсказуемых видов спорта.

Безусловно, «Сити» сильнейший клуб мира на данный момент, вне зависимости от результата финала ЛЧ. Да, может быть невероятная случайноcть, но, думаю, этого не будет», — приводит слова Гаджиева спортивное радио «Движение».

Напомним, «Интер» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Лиги чемпионов 10 июня.

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