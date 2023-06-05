Дмитрий Тарасов назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2022/2023

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Он выделил Руслана Литвинова из «Спартака», Артёма Дзюбу, Сергея Пиняева и Антона Миранчука из «Локомотива». А также Тарасов признал высокий уровень бразильцев «Зенита».
«В этом сезоне мне понравилось, как играл Дзюба, также хорошо влился в «Локомотив» Пиняев. Могу ещё выделить игру Антона Миранчука. Я в основном следил за железнодорожниками.
Также мне понравилось, как «Спартак» играл в атаке. Выделю ещё Руслана Литвинова – очень умный парень.
Многие называют лучшими зенитовских бразильцев? С этим сложно не согласиться. Они чемпионы, и у них бразильские игроки высокого уровня. Они решают эпизоды и делают результат», – приводит слова Тарасова Metaratings.
- 5 июня 2023
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