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Малком отреагировал на признание себя лучшим нападающим сезона в РПЛ

Малком отреагировал на признание себя лучшим нападающим сезона в РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком отреагировал на свою победу в номинации «Лучший нападающий сезона» в РПЛ.

«Привет всем, я Малком. Во-первых, хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне всё для того, чтобы я мог сегодня наслаждаться футболом. Также благодарю мою семью, мою команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков за то что помогли мне стать лучшим на поле. Благодарю всех, кто за меня голосовал. Эта премия очень важна для меня, сезон был невероятным и незабываемым! Совсем скоро мы снова увидимся, обнимаю вас, мы вместе!» — сказал Малком в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ.

Также Малком был признан лучшим футболистом сезона в РПЛ и попал в символическую сборную чемпионата России 2022/2023.

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