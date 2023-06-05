Малком отреагировал на признание себя лучшим нападающим сезона в РПЛ
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком отреагировал на свою победу в номинации «Лучший нападающий сезона» в РПЛ.
«Привет всем, я Малком. Во-первых, хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне всё для того, чтобы я мог сегодня наслаждаться футболом. Также благодарю мою семью, мою команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков за то что помогли мне стать лучшим на поле. Благодарю всех, кто за меня голосовал. Эта премия очень важна для меня, сезон был невероятным и незабываемым! Совсем скоро мы снова увидимся, обнимаю вас, мы вместе!» — сказал Малком в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ.
Также Малком был признан лучшим футболистом сезона в РПЛ и попал в символическую сборную чемпионата России 2022/2023.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2023
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:10
-
07:55
-
07:46
-
07:42
-
07:34
-
06:49
-
06:25
-
06:20
-
06:16
-
06:02
-
05:47
-
05:35
-
05:30
-
05:19
-
04:56
-
04:35
-
04:20
-
04:18
-
04:13
-
04:05
-
03:56
-
03:55
-
03:47
Партнерский контент