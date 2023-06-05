Червиченко: лучшим игроком РПЛ можно называть Малкома, хотя и Комличенко был очень хорош

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по праву признали нападающего «Зенита» и сборной Бразилии Малкома. Бразилец стал лучшим бомбардиром турнира.

«Думаю, что лучшим игроком сезона можно называть Малкома. Уехать гораздо раньше конца чемпионата, забив на всё — мерзотный поступок. Но если от этого абстрагироваться, то он лучший игрок в РПЛ. Хотя и Комличенко очень был хорош. Если мы говорим о полезности для своей команды, то я бы назвал его. Он заработал кучу пенальти, много голов забил, потрепал нервы всем соперникам. Комличенко персонально обсуждали все российские арбитры — это говорит о многом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.