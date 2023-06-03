Забивает чаще Малкома, Промеса и Дзюбы! Уникальная статистика бразильца из «Зенита»

За тур до финиша сезона РПЛ уже фактически известен лучший бомбардир и самый результативный игрок чемпионата. Это вингер «Зенита» Малком, забивший 23 мяча и набравший 30 баллов по системе «гол+пас». Чтобы догнать бразильца, форвард «Спартака» Квинси Промес должен в матче с «Крыльями Советов» в Самаре либо оформить хет-трик (в гонке бомбардиров он на втором месте с 20 голами), либо набрать три очка по сумме результативных действий. Задача очень непростая даже для такой звезды, как голландец.

Поразительно, что при этом ни Малком, ни Промес не лидируют в РПЛ по скорострельности. Зенитовцу требуются в среднем 102 минуты на один забитый мяч, спартаковцу – 110. К примеру, Артём Дзюба после своего возвращения в чемпионат России тратит меньше времени на гол – 101 минуту. Но даже центрфорвард «Локомотива», наколотивший весной 2023-го восемь мячей, не первый в этом рейтинге. Ещё более крутая статистика у… другого бразильца из «Зенита» – Густаво Мантуана. 21-летний легионер лидирует с большим отрывом, хотя он не чистый нападающий, а скорее универсальный фланговый полузащитник.

Мантуан в «Зените» в основном выходит на замены. Принял участие в 21 матче РПЛ, но в основу попадал лишь три раза. Тем не менее забил шесть мячей. Все – с игры. На один гол у Густаво уходит всего 77 минут!

В последние годы ни у кого не было такого показателя в чемпионатах России, если брать игроков, отличившихся более одного-двух раз. Например, Юсуф Языджи из ЦСКА забивал в прошлом чемпионате каждые 100 минут (при трёх голах с пенальти). А Сердар Азмун из «Зенита» – раз в 91 минуту в сезоне-2020/2021. Более крутую статистику выбил только Магомед-Шапи Сулейманов в сезоне-2018/2019. Тогда молодой вингер «Краснодара» тоже здорово выходил на замены и почти все свои восемь мячей положил в роли «джокера». Он поражал цель каждые 68 минут.

Густаво Мантуан празднует забитый мяч Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Мантуан, пусть и не настолько тонкий и техничный игрок, как его соотечественники Малком, Клаудиньо или Вендел, обладает достаточно высоким уровнем мастерства и поставленным ударом. Можно сказать, что именно ему проиграл конкуренцию в «Зените» Зелимхан Бакаев. Не арендуй петербургский клуб бразильца летом 2022-го у «Коринтианса» в рамках сделки по Юри Алберто, экс-спартаковец получал бы те минуты, которые достаются Густаво.

Мантуан показал своё умение выходить на замены и бить с дистанции уже в дебютном матче за «Зенит» с ЦСКА в августе прошлого года. Бразилец появился на поле за четверть часа до конца при счёте 1:1, а ещё через девять минут принёс сине-бело-голубым победу красивейшим голом в ворота Игоря Акинфеева. Сам придумал две стенки с Венделом и Малкомом, сам завершил атаку. Это был неберущийся дальний удар.

Следующий гол Мантуан забил в сентябре – «Динамо» в Москве. Вышел на замену на 88-й минуте, когда «Зенит» пытался удержать победный счёт 1:0, и в компенсированное время уничтожил интригу. Пробросил мяч мимо Сабы Сазонова, убежал один на один и переиграл Антона Шунина.

В октябре Мантуан внёс свой вклад в разгром «Сочи» (7:0) в Санкт-Петербурге. Это наименее ценный из его голов. Бразилец появился на поле на исходе часа матча, когда «Зенит» вёл уже с преимуществом в пять мячей, и стал автором последнего гола команды Сергея Семака. Густаво из вратарской добил мяч, неудачно отбитый голкипером Сосланом Джанаевым.

Остальные голы Мантуана – из 2023 года. В мартовском матче с «Химками» (3:2) бразильца выпустили на замену за 20 минут до конца, и именно он забил победный мяч в компенсированное время. Густаво грамотно открылся в створе под кросс справа и отлично пробил головой.

Быть «идеальным запасным» – возможно, не самая приятная для футболиста роль, но тоже очень важная. И это не всем дано. Можно вспомнить Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» или Пако Алькасера в дортмундской «Боруссии». В самом «Зените» блестяще вступает в игру со скамейки и Иван Сергеев (у него уходит 110 минут на гол, как у Промеса). Кстати, решающий мяч в «золотом» матче со «Спартаком» Сергеев забил как раз с передачи Мантуана. Всего же у Густаво три голевых паса в РПЛ: очень неплохо, исходя из количества сыгранных им минут.

Однако Мантуан забивает и получив место в основе в последних турах, когда «Зенит» уже оформил чемпионство и остальные бразильцы уехали в отпуск. Густаво остался – доказывать, что петербургскому клубу стоит выкупить его у «Коринтианса». В 28-м туре полузащитник провёл полный матч в гостях с «Оренбургом» и забил первый гол петербуржцев на исходе получаса игры. «Зенит» перехватил мяч после прессинга, а Мантуан влетел в штрафную соперника и решил эпизод двумя касаниями – пробил в ближний угол.

Неделю назад в 29-м туре Мантуан забил на выезде и «Сочи». В этот раз ему повезло с рикошетом при исполнении штрафного удара. Но вообще Густаво мог оформить и хет-трик: бразилец создал ещё два шикарных момента, в одном из которых хозяев спасла от пропущенного мяча штанга.

Вопрос с будущим Мантуана в «Зените» по-прежнему не решён. Чемпионы России арендовали бразильца до лета 2023-го, при этом получат более 50% от перепродажи «Коринтиансом» полузащитника в другой клуб. Но в петербургском клубе хотят оставить «идеального запасного» у себя. Семак, судя по словам тренера, доволен Густаво, болельщикам сине-бело-голубых этот легионер тоже полюбился. В апреле бразильские СМИ сообщали, что «Зенит» готов заплатить за Мантуана € 2-3 млн (Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн), тогда как «Коринтианс», видимо, просит больше, поэтому переговоры затянулись. Впрочем, по неофициальной информации, два клуба уже фактически договорились.

История прогресса Мантуана особенно поражает, если вспомнить, что этот парень трижды рвал «кресты» к 20 годам. Некоторые не возвращаются на свой уровень и после одного разрыва связок колена. Густаво вознаграждается за сильный характер.