Смородская: игроки «Спартака» не впечатлили, особенно Соболев. Для меня и Промес не лучший
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что её не впечатлили игроки «Спартака» в сезоне-2022/2023. Она затруднилась ответить на вопрос о лучших футболистах РПЛ в сезоне.
«Не могу ответить на вопрос о лучших футболистах РПЛ в этом сезоне. Но игроки «Спартака» меня точно не впечатлили, особенно Соболев. Для меня и Промес — не лучший. Их нельзя назвать худшими, но и лучшими тоже», — сказала Ольга Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак». «Ростов», который до последнего тура боролся за попадание в тройку, остался на четвёртой строчке.
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