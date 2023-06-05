Смородская: игроки «Спартака» не впечатлили, особенно Соболев. Для меня и Промес не лучший

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что её не впечатлили игроки «Спартака» в сезоне-2022/2023. Она затруднилась ответить на вопрос о лучших футболистах РПЛ в сезоне.

«Не могу ответить на вопрос о лучших футболистах РПЛ в этом сезоне. Но игроки «Спартака» меня точно не впечатлили, особенно Соболев. Для меня и Промес — не лучший. Их нельзя назвать худшими, но и лучшими тоже», — сказала Ольга Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак». «Ростов», который до последнего тура боролся за попадание в тройку, остался на четвёртой строчке.