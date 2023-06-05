Быстров: «Спартак» как будто сборище дилетантов, а не команда профессионалов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров призвал красно-белых сосредоточиться на футболе, а не оспаривать ошибки судей, заявив, что москвичи напоминают ему не команду профессионалов, а сборище дилетантов.

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

По итогам сезона-2022/2023 «Спартак», которым руководит главный тренер Гильермо Абаскаль, занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив санкт-петербургскому «Зениту» и ЦСКА, и вылетел из Кубка России.