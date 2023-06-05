Чанов объяснил, с чем связаны частые ошибки Песьякова при игре ногами
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о частых ошибках вратаря «Ростова» Сергея Песьякова при игре ногами.
«В сборную Песьякова пока что не вызывали, по большому счёту. Но становится тревожно за его нелепые передачи и пасы. Видимо, тренерский штаб просит, чтобы вратари играли ногами или начинали атаки. Песьяков старается, но не получается. Скажем так, отсюда и идут ошибки», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, «Ростов» под руководством Валерия Карпина занял четвёртое место по итогам чемпионата России, набрав 53 очка. 34-летний Песьяков сыграл за команду 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 55 мячей. Отметим, что голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности в семи встречах.
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