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«Официально». «Спартак» пошутил по поводу фото Зиеша с футболкой клуба

Пресс-служба «Спартака» с юмором обыграла фото полузащитника «Челси» Хакима Зиеша с футболкой московской команды.

«Официально: Хаким Зиеш сфотографировался с футболкой «Спартака», – прокомментировал SMM-менеджер красно-белых фото Зиеша на официальном телеграм-канале, спародировав тем самым стиль подачи трансферных новостей.

Напомним, сегодня, 5 июня, нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес и марокканский хавбек «Челси» Хаким Зиеш посетили матч 6-го тура третьего сезона Медийной футбольной лиги, в котором встречаются «Народная команда» и «Бей Беги». Зиешу вручили именную футболку красно-белых с номером 22 на спине.

Руководителями команды «Бей Беги» являются Александр Соболев и Георгий Джикия. Ранее сообщалось, что за команду могут сыграть такие футболисты красно-белых, как Квинси Промес, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Павел Мелёшин и Руслан Литвинов, однако главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг эту информацию.