Горшков: Глушенков — лучший игрок сезона в РПЛ. Практически никто так не играет в России
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, выступавший с форвардом «Локомотива» Максимом Глушенковым за самарскую команду, считает того лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Лучший игрок? Глушенков. Сто процентов. Почему? Практически никто так не играет в России — у него другое футбольное мышление. Видит такие эпизоды и моменты, которые не все смогут найти даже на видео. Максим много забивает, отдаёт и помогает команде», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
23-летний Глушенков в минувшем сезоне чемпионата России в 29 матчах забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Он стал игроком «Локомотива» в зимнюю паузу, подписав контракт до декабря 2026 года.
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