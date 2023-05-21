Галактионов объяснил, почему Глушенков в матче с «Факелом» играл на острие атаки

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о плане на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0). С первых минут на острие атаки играл Максим Глушенков.

«Когда мы анализируем соперника и планируем ход матча, мы понимаем, в какой зоне нам необходим тот или иной игрок. Мы знаем, что соперник атлетичный, мобильный, волевой. Нам нужен был футболист, который не просто будет навязывать борьбу, а будет цепляться за мячи, за счёт индивидуальных действий сможет обыгрывать, входить в зоны. К сожалению, нам немного не хватило остроты. Понятно, что с наличием Дзюбы вариантов в нашей игре намного больше с точки зрения развития атаки. Были и хорошие моменты, когда мы владели мячом, территорией. Но именно остроты в завершении и конкретики нам не хватало. Мы понимали стиль игры соперника, очень важно было не попасться на быстрые контратаки», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».