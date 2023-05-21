Галактионов объяснил, почему Глушенков в матче с «Факелом» играл на острие атаки

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о плане на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0). С первых минут на острие атаки играл Максим Глушенков.
«Когда мы анализируем соперника и планируем ход матча, мы понимаем, в какой зоне нам необходим тот или иной игрок. Мы знаем, что соперник атлетичный, мобильный, волевой. Нам нужен был футболист, который не просто будет навязывать борьбу, а будет цепляться за мячи, за счёт индивидуальных действий сможет обыгрывать, входить в зоны. К сожалению, нам немного не хватило остроты. Понятно, что с наличием Дзюбы вариантов в нашей игре намного больше с точки зрения развития атаки. Были и хорошие моменты, когда мы владели мячом, территорией. Но именно остроты в завершении и конкретики нам не хватало. Мы понимали стиль игры соперника, очень важно было не попасться на быстрые контратаки», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
- 21 мая 2023
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:46
-
09:41
-
09:36
-
09:25
-
09:21
-
09:16
-
09:05
-
08:47
-
08:31
-
08:10
-
07:31
-
07:17
-
07:00
-
05:51
-
05:00
-
04:59
-
04:39
-
03:39
-
02:07
-
01:52
-
01:17
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:38
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:25
-
00:24
-
00:19