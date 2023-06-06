Дзюба — о финале Кубка Стэнли: очень хочу, чтобы Бобровский вытащил «Флориду» в одно жало

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба выразил надежду, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сможет принести своей команде победу в финальной серии Кубка Стэнли текущего сезона с «Вегас Голден Найтс». Футболист отметил важность фактора вратаря «пантер».

«Я смотрю все обзоры. Думаю, что если брать стилистически, то «Вегас» — мощный претендент на Кубок Стэнли.

Но помешать этому может только фактор Бобровского. Если Бобровский вот так же в одно жало, говоря на жаргоне, вытащит серию, как он вытащил «Флориду» в финал, то шанс у «Пантерз» есть. А вы ведь помните, что плей-офф он начал в запасе. И что он вытворил потом! Я такого раньше не видел!

Да, только Бобровский может вытащить финал. Понятно, что может быть много факторов: судейские моментики, тут дал удаление, тут не дал. На таком уровне это очень важно, кто играет в большинстве. Этот фактор будет выходить на первый план.

Но «Вегас» — очень дисциплинированная команда. Такие бойчуганы, мощные костоломы. «Флориде» будет крайне трудно. И очень многое зависит от Александра Баркова, Мэттью Ткачука — они лидеры, они забивают. Но я снова подчеркну: очень хочу, чтобы Бобровский просто в одно жало вытащил этот финал.

И все бы замолчали — те, кто про него что-то плохое говорил, что он не достоин такого контракта, кто его списал. Сейчас вы видите, как они все переобулись и кричат, что Бобровский заслуженно получает каждый свой цент», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После двух матчей финала Кубка Стэнли счёт в серии до четырёх побед 2-0 в пользу «Вегаса».