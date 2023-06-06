Хави и Иньеста тепло обнялись перед матчем «Виссел Кобе» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави тепло поприветствовал полузащитника «Виссел Кобе» Андреса Иньесту. Футболисты не один год выступали вместе в центре полузащиты испанского клуба.

Хави и Андрес Иньеста тепло обнялись после долгой разлуки. Видеоролик:

43-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Также «Барселона» в январе выиграла Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что стороны работают над продлением соглашения, которое истекает по завершении сезона-2023/2024.

39-летний Иньеста в июле покинет японскую команду, за которую выступал с лета 2018 года. О завершении карьеры испанский футболист не объявлял.