Андрес Иньеста рассказал о желании вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал, что хотел бы вернуться в «Барселону»
«Как я уже говорил много раз, я хотел бы вернуться в «Барселону» в какой-то момент своей жизни, но я все ещё думаю, что до этого далеко. Прежде всего, я надеюсь, что Хави будет тренером в течение многих лет, это было бы отличной новостью для футбола», — приводит слова Лэмпарда Marca.
25 мая «Виссел Кобе» объявил что 39-летний полузащитник покинет команду спустя пять сезонов. При этом сам игрок отметил, что не планирует завершать спортивную карьеру. Полузащитник перешёл в «Виссел Кобе» в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В нынешнем сезоне он провёл за японскую команду пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
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