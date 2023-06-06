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Булыкин: если ЦСКА возьмёт Кубок, то лучший тренер сезона — Федотов. Если нет — Семак

Булыкин: если ЦСКА возьмёт Кубок, то лучший тренер сезона — Федотов. Если нет — Семак
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался на тему лучшего тренера сезона в Российской Премьер-Лиге. Булыкин считает, что исход номинации будет зависеть от результата финала Фонбет Кубка России.

«Что касается лучшего тренера сезона, то нужно подождать Суперфинал Кубка России: если победит ЦСКА, то лучший тренер — Федотов. А если Кубок выиграет «Краснодар», то лучший — Семак», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Владимир Федотов привёл ЦСКА к серебру чемпионата России в первом же сезоне в команде. Ранее он тренировал «Сочи», с которым также завоёвывал серебряные медали.

Сергей Семак работает в «Зените» с 2018 года. С тех пор РПЛ не выигрывал никто, кроме команды из Санкт-Петербурга.

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