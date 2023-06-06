Вратарь «Родины» Сангаре: я абсолютно русский человек, кроме внешности и фамилии

Российский голкипер московской «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре признался, что идентифицирует себя как русского человека. Он заявил, что не ощущает влияние малийских корней в своей жизни.

«Я абсолютно русский человек. Всю жизнь пропитывался русской культурой, прошёл через то же, что и все русские в провинции. Говорю на русском, думаю на русском. Так что, кроме внешности и фамилии… Возможно, во мне что-то малийское сидит и оно пробудится, как приеду туда, — но пока этого не ощущаю.

У меня всегда была мечта дорасти до уровня сборной России. Это помимо чисто человеческих моментов, что здесь у меня семья, все друзья. Поэтому мой абсолютный приоритет — остаться. Если же буду понимать, что возраст приличный, а уровень не позволяет конкурировать за место в сборной России, тогда, возможно, задумаюсь [о получении гражданства Мали]. Но внутри-то я русский — это никуда не уберёшь», — приводит слова Сангаре Sport24.