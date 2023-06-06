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Вратарь «Родины» Сангаре: города в Африке — как Волгоград: приятный центр и убитые окраины

Вратарь «Родины» Сангаре: города в Африке — как Волгоград: приятный центр и убитые окраины
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Российский голкипер «Родины» Дэвид Сангаре, у которого есть малийские корни, сравнил жизнь в России и Африке. По его словам, город Волгоград похож на многие африканские населённые пункты.

«Я помогал адаптироваться в «Динамо» Соу: Самбе не хватало собеседников, которые могут поддержать разговор на английском. Он много рассказывал про жизнь в Мали, откуда он тоже родом. Причем из того же города, что и я, — Бамако.

У людей есть стереотип: если Африка, значит, все живут в бунгало. В реальности там обычные города, можно даже провести параллель с Волгоградом. Приятный центр, где плюс-минус всё есть, и убитые окраины. Так что Волгоград — просто русский Бамако (смеётся)», — приводит слова Сангаре Sport24.

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