Две голевые передачи Оздоева помогли «Карагюмрюку» разгромить «Касымпашу»
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Завершился матч заключительного, 38-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Касымпашу». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
На 14-й минуте Саба Лобжанидзе открыл счёт после передачи российского полузащитника Магомеда Оздоева. На 67-й минуте Мбайе Дьян удвоил преимущество хозяев, а в роли ассистента вновь выступил Оздоев. Вскоре Дьян оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
Таким образом, на счету Оздоева пять голов и шесть результативных передач в текущем сезоне турецкого чемпионата.
В нынешнем сезоне Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко. «Касымпаша» находится на 10-м месте с 43 очками. Чемпионом стал «Галатасарай» (85 очков).
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