Две голевые передачи Оздоева помогли «Карагюмрюку» разгромить «Касымпашу»

Завершился матч заключительного, 38-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Касымпашу». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

На 14-й минуте Саба Лобжанидзе открыл счёт после передачи российского полузащитника Магомеда Оздоева. На 67-й минуте Мбайе Дьян удвоил преимущество хозяев, а в роли ассистента вновь выступил Оздоев. Вскоре Дьян оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Таким образом, на счету Оздоева пять голов и шесть результативных передач в текущем сезоне турецкого чемпионата.

В нынешнем сезоне Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко. «Касымпаша» находится на 10-м месте с 43 очками. Чемпионом стал «Галатасарай» (85 очков).