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Две голевые передачи Оздоева помогли «Карагюмрюку» разгромить «Касымпашу»

Две голевые передачи Оздоева помогли «Карагюмрюку» разгромить «Касымпашу»
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Завершился матч заключительного, 38-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Касымпашу». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

На 14-й минуте Саба Лобжанидзе открыл счёт после передачи российского полузащитника Магомеда Оздоева. На 67-й минуте Мбайе Дьян удвоил преимущество хозяев, а в роли ассистента вновь выступил Оздоев. Вскоре Дьян оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Таким образом, на счету Оздоева пять голов и шесть результативных передач в текущем сезоне турецкого чемпионата.

В нынешнем сезоне Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко. «Касымпаша» находится на 10-м месте с 43 очками. Чемпионом стал «Галатасарай» (85 очков).

Турция - Суперлига. 38-й тур
06 июня 2023, вторник. 17:00 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
3 : 0
Касымпаша
Стамбул
1:0 Лобжанидзе – 14'   2:0 Дьян – 67'   3:0 Дьян – 82'
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