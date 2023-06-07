Экс-игрок ЦСКА Жезус: я Газзаева усачом не называл. Слово «усища» лучше подойдёт
Поделиться
Бывший нападающий ПФК ЦСКА Рикардо Жезус поделился воспоминаниями об экс-наставнике армейской команды Валерии Газзаеве. Бразилец назвал его серьёзным, командным и честным тренером, а также пошутил по поводу усов 68-летнего отечественного специалиста.
«Какими словами могу описать Газзаева? Серьёзный, честный. Разговаривал со мной, объяснял, почему играю или не играю. И командный: всегда помогал, но и требовал отдачи. Был как отец для всех. Я Газзаевым восхищался. И всегда с ним общался без переводчика: уже хорошо понимал по-русски.
Карвальо приезжал в Москву и называл его усачом? Ха-ха! Нет, я так тренера ни разу не называл. Слово «усища» лучше подойдёт», — приводит слова Рикардо Жезуса Sport24.
Комментарии
- 7 июня 2023
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:53
-
12:48
-
12:43
-
12:43
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:30
-
12:21
-
12:19
-
12:16
-
12:12
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:15
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:45
-
10:44
-
10:41
-
10:37
-
10:33
Партнерский контент