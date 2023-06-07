Экс-игрок ЦСКА Жезус: я Газзаева усачом не называл. Слово «усища» лучше подойдёт

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Рикардо Жезус поделился воспоминаниями об экс-наставнике армейской команды Валерии Газзаеве. Бразилец назвал его серьёзным, командным и честным тренером, а также пошутил по поводу усов 68-летнего отечественного специалиста.

«Какими словами могу описать Газзаева? Серьёзный, честный. Разговаривал со мной, объяснял, почему играю или не играю. И командный: всегда помогал, но и требовал отдачи. Был как отец для всех. Я Газзаевым восхищался. И всегда с ним общался без переводчика: уже хорошо понимал по-русски.

Карвальо приезжал в Москву и называл его усачом? Ха-ха! Нет, я так тренера ни разу не называл. Слово «усища» лучше подойдёт», — приводит слова Рикардо Жезуса Sport24.