«Зенит» Семака, ЦСКА Газзаева, «Локо» Сёмина или «Спартак» 90-х. Какая команда мощнее?

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака дожала «Спартак» (3:2) и стала недосягаемой для всех конкурентов. Можно ли назвать «Зенит» лучшим клубом в российской истории? У него точно есть несколько достойных конкурентов. При помощи стрелок «↑» и «↓» расставляйте команды по местам. Рейтинг будет сформирован по результатам ваших голосов.
ЦСКА 2002–2006: три чемпионских титула, три Кубка России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА
ЦСКА не был в России настолько доминирующей силой, как «Спартак». Однако с 2002-го по 2006-й армейцы постоянно брали трофеи и трижды побеждали в чемпионате. В те времена красно-синие добивались успеха при Валерии Газзаеве, хотя нельзя не отметить и Евгения Гинера. В 2001 году тот стал владельцем и президентом клуба. В нулевых запомнилась закупка качественных легионеров. Правда, были и совсем неудачные приобретения.
А в 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, выигравший еврокубок. Лиссабонский финал со «Спортингом» (3:1) навсегда остался в памяти армейских болельщиков. Как и матч за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем» (1:3, д. вр.), когда только рука Джибриля Сиссе уберегла английский клуб от поражения в основное время.
«Зенит» 2007–2012: 3 чемпионских титула, Кубок России, 2 Суперкубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА
Цепочка успехов «Зенита» в российской истории началась в 2007 году. Тогда сине-бело-голубые выиграли чемпионат России под руководством Дика Адвоката. На следующий год они повторили достижение ЦСКА — победили в Кубке УЕФА. Более того, «Зенит» ещё и обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок. Такой коллекции наград позавидовал бы любой клуб!
2009 год «Зенит» завершил без трофеев, но исправил ситуацию с приходом Лучано Спаллетти. При итальянце команда дважды подряд победила в чемпионате России, а в 2010-м оформила «золотой» дубль. В сезоне-2011/2012 «Зенит» впервые в истории сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. На групповой стадии сине-бело-голубые обошли «Порту» и «Шахтёр», хотя и пропустили вперёд АПОЭЛ. Правда, в плей-офф «Зенит» долго не продержался — проиграл в 1/8 финала «Бенфике» (3:2, 0:2).
«Спартак» 1992–2001: девять чемпионских титулов, два Кубка России
Ветераны-болельщики «Спартака» до сих пор с ностальгией вспоминают время, когда командой рулил Олег Романцев. Дело не только в большом количестве титулов, но и в игре, которую демонстрировали красно-белые. Олег Иванович делал ставку на атакующий футбол с хитроумными комбинациями. В разные годы из команды уходили ключевые футболисты, однако им на смену приходили новички, которые без проблем вписывались в игровые схемы тренера. А ещё «Спартак» периодически «прибивал» европейских грандов. К примеру, в этом списке оказались «Реал», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Это было лучшее время в новейшей истории «Спартака». Московский клуб девять раз выигрывал чемпионат России (один — под руководством Георгия Ярцева). На протяжении шести лет (с 1996 по 2001 год) в турнире побеждал только «Спартак». К этому следует добавить четвертьфинал Лиги чемпионов, полуфиналы Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков. В 2002-м «Спартак» завершил чемпионат на третьем месте, ещё через год — на 10-м (правда, выиграл Кубок России). Следующего чемпионства фанаты команды дождались только в сезоне-2016/2017.
«Локомотив» 2000–2004: два чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка России
С 1999 по 2001 год «Локомотив» занимал второе место в чемпионате России. Мощный «Спартак» постоянно оставлял команду Юрия Сёмина позади. Железнодорожники дважды побеждали в Кубке, но мечтали о золотых медалях чемпионата. В 2002-м «Локо» наконец-то выиграл долгожданный трофей, хотя у него был достойный конкурент. ЦСКА до последнего рубился с командой Сёмина, но признал поражение по итогам «золотого» матча. Через два года железнодорожники повторили успех — тогда в команде блистали молодые Дмитрий Сычёв и Динияр Билялетдинов.
«Локомотив» образца первой половины нулевых был хорош не только в чемпионате, но и в еврокубках. В сезоне-2002/2003 банда Сёмина прошла один групповой этап, а на втором разделила очки с «Реалом» в Мадриде. Через год «Локо» пошумел на групповой стадии: раскатал «Интер» (3:0) в Москве, сыграл с ним вничью на «Сан-Сиро» (1:0), не уступил дома «Арсеналу» (0:0). В итоге железнодорожники опередили «Интер» и вышли в 1/8 финала со второго места. А там проиграли будущему финалисту «Монако» (2:1, 0:1) по правилу выездного гола.
«Рубин» 2008–2012: два чемпионских титула, Кубок России, два Суперкубка России
За несколько месяцев до чемпионского сезона-2008 «Рубин» находился в печальном состоянии. Осенью 2007-го команда завершила чемпионат на 10-й строчке в чемпионате, а отрыв от вылетевшей «Кубани» составил всего три очка. В начале нового года «Рубин» затеял глобальную перестройку и попрощался с 14 футболистами. В клубе видоизменили систему подготовки, и «Рубин» установил рекорд по числу побед в РПЛ со старта сезона (7). Только через несколько лет достижение превзошёл «Зенит» Андре Виллаш-Боаша.
В тот «Рубин» мало кто верил, несмотря на бодрый старт. Валерий Газзаев после 10 туров заявил, что казанский клуб по итогам сезона не попадёт даже в топ-4. В итоге «Рубин» стал чемпионом за три тура до финиша, а «золотым» оказался матч в Раменском с «Сатурном» (2:1). Через год казанский клуб закрепил успех и при этом больше всех забил (64 мяча) и меньше всех пропустил (21). Команда радовала болельщиков не только в чемпионате, но и показывала достойный футбол. А там, к слову, её соперниками были «Барселона» Хосепа Гвардиолы и «Интер» Жозе Моуринью.
«Зенит» 2018–2023: пять чемпионских титулов, Кубок России, три Суперкубка России
В последние годы мы можем только мечтать об интриге в чемпионате России. В первую очередь это связано с доминированием «Зенита». Команда Сергея Семака разрывает всех в РПЛ на протяжении пяти последних лет. Доходит до того, что эксперты отдают сине-бело-голубым титул ещё до старта каждого следующего сезона. А в этом году «Зенит» стал чемпионом ещё за четыре тура до окончания турнира и сделал это в матче с принципиальным соперником — «Спартаком».
Правда, пока у «Зенита» при Семаке не получается выстрелить в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые трижды играли на групповой стадии, но ни разу не пробивались в 1/8 финала. При этом в двух случаях российский клуб завершал выступление на последнем месте в квартете. Правда, пока непонятно, когда «Зенит» (как и другие команды РПЛ) вернётся в Европу.
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