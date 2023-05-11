«Зенит» Семака, ЦСКА Газзаева, «Локо» Сёмина или «Спартак» 90-х. Какая команда мощнее?

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака дожала «Спартак» (3:2) и стала недосягаемой для всех конкурентов. Можно ли назвать «Зенит» лучшим клубом в российской истории? У него точно есть несколько достойных конкурентов. При помощи стрелок «↑» и «↓» расставляйте команды по местам. Рейтинг будет сформирован по результатам ваших голосов.

Внимание: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.