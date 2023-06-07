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«Есть вопросы». Президент РПЛ — о проведении стыкового матча «Енисей» — «Факел» в манеже

«Есть вопросы». Президент РПЛ — о проведении стыкового матча «Енисей» — «Факел» в манеже
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос об условиях проведения стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

«Игра ещё продолжается. Наверное, сказался опыт «Пари НН». Всё ещё впереди — ещё ответная игра. Стыковые стоит проводить на лучших стадионах? Регламент есть регламент. Но мне бы хотелось, чтобы стыковые матчи заслуживали другого внимания. Что первый, что второй матч. Нам надо подумать над этим.

Матч «Енисея» в манеже и небольшой стадион у «Родины»? Согласен, есть вопросы. Играть в манеже летом — не совсем правильно. Хорошая атмосфера, но стадион не соответствует уровню одной и второй команды», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первых матчах «Енисей» с минимальным счётом уступил «Факелу» (0:1), а «Пари Нижний Новгород» разгромил в гостях «Родину».

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