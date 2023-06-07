«Пари НН» разгромил «Родину» на выезде в первом стыковом матче

Завершился первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Матч проходил на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве, финальный свисток арбитра Кирилла Левникова зафиксировал итоговый счёт 3:0 в пользу гостей.
Счёт в матче на 11-й минуте открыл полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперников. На 57-й минуте гости удвоили преимущество при помощи стандартного положения: Владислав Яковлев головой замкнул навес Николая Калинского со штрафного. В компенсированное время счёт разгромным сделал Альберт Шарипов, результативно завершивший контратаку гостей.
Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.
«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.
- 7 июня 2023
-
20:56
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:41
-
19:40
-
19:30
-
19:25
-
19:18
-
19:13
-
19:09
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:31
-
18:30
-
18:30
-
18:29