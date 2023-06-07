Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари НН» разгромил «Родину» на выезде в первом стыковом матче

Завершился первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Матч проходил на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве, финальный свисток арбитра Кирилла Левникова зафиксировал итоговый счёт 3:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперников. На 57-й минуте гости удвоили преимущество при помощи стандартного положения: Владислав Яковлев головой замкнул навес Николая Калинского со штрафного. В компенсированное время счёт разгромным сделал Альберт Шарипов, результативно завершивший контратаку гостей.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.