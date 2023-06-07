Месси: я принял решение о новом клубе как можно раньше, чтобы наслаждаться межсезоньем

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», рассказал, почему принял решение о новой команде в самом начале лета.

«Как относился к тому, что говорили в «Барселоне» по поводу моего возможного возвращения? Читал не очень много того, что писали. В основном общался с Хави. Ла Лига вроде бы дала добро на мой переход, но впереди было ещё целое лето, случиться могло что угодно. Не хотелось нервничать, быть как на иголках, чего-то ждать, переживать.

Я предпочёл принять решение о новом клубе как можно раньше – то есть сейчас. Чтобы спокойно наслаждаться межсезоньем, быть с семьёй и спокойно планировать, что и как будет в следующем сезоне», — приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.