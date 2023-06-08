Эмерсон первым выиграл все три главных европейских турнира

Защитник «Вест Хэма» Эмерсон Палмьери дос Сантос стал первым игроком, кто сумел выиграть все три европейских турнира. Выступая за «Челси», итальянец стал победителем Лиги Европы в 2019 году и Лиги чемпионов в 2021 году, перейдя в «Вест Хэм» в 2022 году Эмерсон добавил к этим трофеям триумф в Лиге конференций.

Кроме того, Эмерсон с «Челси» выигрывал Суперкубок УЕФА в 2021 году и со сборной Италии Евро-2020. Таким образом, за последние четыре года итальянец добыл пять трофеев в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Несколько минут назад завершился решающий матч Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Победу в матче одержал «Вест Хэм» со счётом 2:1.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счёт, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма» на 67-й минуте. «Молотобойцы» забили победный мяч на 90-й минуте: отличился Джаррод Боуэн. Матч так и завершился — 2:1.