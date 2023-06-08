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«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций — 2022/2023, одержав победу над «Фиорентиной»

«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций — 2022/2023, одержав победу над «Фиорентиной»
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В решающем матче Лиги конференций сезона-2022/2023 встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Команды играли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победу в матче одержал «Вест Хэм» со счётом 2:1, завоевав трофей.

Команды не смогли отметиться забитыми мячами в первой половине встречи. Ближе к голу были флорентийцы: в концовке тайма отличился форвард «фиалок» Лука Йович, однако его мяч отменили из-за офсайда.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счёт, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма» на 67-й минуте.

«Молотобойцы» забили победный мяч на 90-й минуте: отличился Джаррод Боуэн. Матч так и завершился — 2:1.

Лига конференций. Финал
07 июня 2023, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Бенрахма – 62'   1:1 Бонавентура – 67'   1:2 Боуэн – 90'
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