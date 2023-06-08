«Вест Хэм» выиграл 14 матчей при одной ничьей в Лиге конференций — 2022/2023

«Вест Хэм Юнайтед» провёл 15 матчей в розыгрыше Лиги конференций сезона — 2022/2023, включая финал с «Фиорентиной» (2:1), и ни в одном из них не проиграл. Английский клуб одержал в этих играх 14 побед и лишь один раз завершил встречу вничью.

Помимо «Фиорентины», «Вест Хэм» в Лиге конференций играл также с «АЗ Алкмар» (2:1 дома и 1:0 в гостях) в полуфинале, с «Гентом» (1:1 в гостях и 4:1 дома) в четвертьфинале, с АЕКом из Ларнаки (2:0 в гостях и 4:0 дома) в 1/8 финала, со «Стяуа» (3:1 дома и 3:0 в гостях), «Силькеборгом» (3:2 в гостях и 1:0 дома) и «Андерлехтом» (1:0 в гостях и 2:1 дома) на групповом этапе, с «Виборгом» (3:1 дома и 3:0 в гостях) в раунде плей-офф.

В чемпионате Англии в минувшем сезоне у лондонцев было 11 побед, семь ничьих и 20 поражений в 38 матчах.

«Вест Хэм» выиграл свой второй еврокубковый трофей после победы в Кубке кубков в сезоне — 1964/1965.