Карпин: в «Ростове» Глебов может делать ровно то же самое, что и в «Спартаке»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе к капитану «Ростова» Данилу Глебову.
«Говорили с Глебовым по поводу его будущего. Не знаю, до какой степени слухи про него правда или нет, потому что на клуб, насколько знаю, никто не выходил. Стоит ли Глебову остаться в «Ростове» или сделать новый шаг в карьере? А зачем ему делать новый шаг, если в «Ростове» Глебов может делать ровно то же самое, что и в «Спартаке»?», — приводит слова Карпина Sport24.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне игрок принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 5 результативных передач.
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