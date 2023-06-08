Глеб: лень Аршавина в «Арсенале»? На таком уровне человек априори не может лениться

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о карьере Андрея Аршавина в лондонском «Арсенале».

«Советовался ли Аршавин со мной перед трансфером в «Арсенал»? Нет, мы с Андреем не знали друг друга, не было личного общения. Но я считаю, что Аршавин провёл успешный период в «Арсенале». Андрей был одним из лидеров и здорово показал себя в клубе.

Было мнение, что он не мог выступать из-за лени? Нет. Со стороны может казаться всё что угодно. Люди, которые так говорили, никогда не играли в футбол и не знают, что это такое. Так может рассуждать только человек, который был в это время в клубе. Если человек выступает на таком уровне, то он априори не может лениться», — приводит слова Глеба Metaratings.