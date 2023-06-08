В «Вест Хэме» подтвердили, что Деклан Райс покинет клуб

Полузащитник и капитан «Вест Хэма» Деклан Райс покинет команду. Об этом сообщил президент «молотобойцев» Дэвид Салливан.

«Я думаю, что это была последняя игра Деклана за наш клуб. Мы пообещали ему, что он сможет уйти. Он решил уйти. Вы не можете стоять на пути у человека, так много сделавшего для команды в нынешнем сезоне», — приводит слова Салливана talkSPORT.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» согласился с предложением «Арсенала» в 105 млн, однако клуб просит выплатить эту сумму до лета 2024 года. «Вест Хэм» находится в числе клубов, включённых в список наблюдения за финансовым фэйр-плей УЕФА в сентябре прошлого года, и две крупные ежегодные единовременные выплаты помогли бы им комфортно соблюдать законы футбольного трансферного бизнеса.

24-летний Райс вчера, 7 июня, вместе с командой выиграл Лигу конференций. Это его первый трофей в карьере. Всего в прошлом сезоне англичанин принял участие в 50 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: