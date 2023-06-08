Салихова: не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в матчах с участием красно-белых на фоне дисквалификации защитника команды Георгия Джикии.

«РФС, КДК довели ситуацию до такого с судейством, что уже капитан с бровки не выдерживает от эмоций. Это накопленный эффект. Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались. Ошибались в сторону клуба, когда команда выиграла матч с разницей в два и три мяча. А против «Спартака» — в матчах, где каждая ошибка была результативной.

При этом, в следующем сезоне ничего не изменится, профессиональнее судить не станут. Положительной динамики нет», — приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».

Напомним, капитан «Спартака» Джикия не смог сдержать эмоций во время матча 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», за что был удалён. В четверг, 8 июня, глава КДК РФС сообщил о решении дисквалифицировать Джикию по итогам встречи против самарцев на два матча, один из которых — условно.