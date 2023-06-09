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Италия обыграла Южную Корею и вышла в финал молодёжного чемпионата мира

Италия обыграла Южную Корею и вышла в финал молодёжного чемпионата мира
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В матче 1/2 финала чемпионата мира U20, который проходит в Аргентине, Италия победила Южную Корею со счётом 2:1.

Европейскую сборную вывел вперёд на 14-й минуте Чезаре Казадей. Корейцы отыгрались на 23-й, когда Сын-Вон Ли реализовал пенальти. Победный для итальянцев мяч забил Симоне Пафунди на 86-й минуте.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 00:00 МСК
Италия U20
Окончен
2 : 1
Южная Корея U20
1:0 Казадей – 14'   1:1 Ли – 23'   2:1 Пафунди – 86'

Италия вышла в финал турнира, где сыграет с Уругваем. Матч начнётся в полночь по московскому времени 12 июня. Италия впервые добралась до финала молодёжного чемпионата мира, а Уругвай доходил до решающих матчей в 1997 и 2013 годах, но в обоих случаях оставался с серебряными наградами. Действующим победителем турнира является сборная Украины.

Южная Корея встретится с Израилем в поединке за третье место, который начнётся в 20:30 мск 11 июня.

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