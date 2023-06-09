Де Брёйне: если «Сити» возьмёт требл, некоторые люди скажут, что мы не выиграли квадрупл

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о реакции болельщиков на возможный требл «горожан».

«Если мы выиграем в финале Лиги чемпионов, некоторые люди скажут, что мы не обыграли «Саутгемптон» в Кубке лиги и не взяли квадрупл. Мы стараемся побеждать в каждом матче. Иногда соперник оказывается сильнее, и это нужно принять. Мы осознаём, насколько важен момент. Но мне кажется, что у команды больше шансов, если она спокойна — и с этим мы справляемся», — приводит слова Де Брёйне Mirror.

Завтра, 10 июня, «Манчестер Сити», выигравший в этом сезоне чемпионат и Кубок Англии, встретится в финале Лиги чемпионов с «Интером». Напомним, на стадии полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).