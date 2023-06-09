Бывший аналитик «Ливерпуля» Грэм: Месси или Роналду? Месси

Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» Иан Грэм заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лучше форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси. Разница в том, что Месси также является атакующим полузащитником мирового класса. Моментов, которые он создаёт для своих товарищей по команде, на порядок больше, чем у Роналду. Месси блестяще выполняет две работы. Роналду блестяще выполняет одну работу. В этом вся разница», — цитирует Грэма издание Mirror.

В сезоне-2022/2023 Криштиану Роналду отыграл 16 матчей за саудовский «Аль-Наср», забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. На счету Лионеля Месси, который прошлую кампанию провёл в «ПСЖ», 32 матча во французском первенстве, 16 голов и 16 голевых передач.