Бывший аналитик «Ливерпуля» Грэм: Месси или Роналду? Месси
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Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» Иан Грэм заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лучше форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Месси. Разница в том, что Месси также является атакующим полузащитником мирового класса. Моментов, которые он создаёт для своих товарищей по команде, на порядок больше, чем у Роналду. Месси блестяще выполняет две работы. Роналду блестяще выполняет одну работу. В этом вся разница», — цитирует Грэма издание Mirror.
В сезоне-2022/2023 Криштиану Роналду отыграл 16 матчей за саудовский «Аль-Наср», забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. На счету Лионеля Месси, который прошлую кампанию провёл в «ПСЖ», 32 матча во французском первенстве, 16 голов и 16 голевых передач.
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