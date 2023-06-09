Бывший аналитик «Ливерпуля» Грэм: сегодня лучший игрок в Европе — это Мбаппе
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Экс-глава отдела аналитики футбольного клуба «Ливерпуль» Иан Грэм заявил, что, согласно статистическим показателям, лучшим игроком в Европе на данный момент является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
«Любая статистическая модель скажет вам, что Килиан Мбаппе — лучший игрок в Европе на данный момент. Но, к сожалению, в финансовом плане он не в лиге «Ливерпуля». Мы ищем самых результативных игроков за один фунт», — цитирует Грэма издание Liverpool Echo.
В сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провёл 34 матча за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Иан Грэм, имеющий докторскую степень по физике Кембриджского университета, покинул мерсисайдский клуб этим летом после десяти лет работы в «Ливерпуле».
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