Бывший аналитик «Ливерпуля» Грэм: сегодня лучший игрок в Европе — это Мбаппе

Экс-глава отдела аналитики футбольного клуба «Ливерпуль» Иан Грэм заявил, что, согласно статистическим показателям, лучшим игроком в Европе на данный момент является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Любая статистическая модель скажет вам, что Килиан Мбаппе — лучший игрок в Европе на данный момент. Но, к сожалению, в финансовом плане он не в лиге «Ливерпуля». Мы ищем самых результативных игроков за один фунт», — цитирует Грэма издание Liverpool Echo.

В сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провёл 34 матча за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Иан Грэм, имеющий докторскую степень по физике Кембриджского университета, покинул мерсисайдский клуб этим летом после десяти лет работы в «Ливерпуле».