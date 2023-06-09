Гвардиола обнимался с Холандом, Индзаги и Лукаку шутили на поле. Фото тренировок перед ЛЧ

Сегодня, 9 июня, в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят» состоялись предматчевые тренировки «Интера» и «Манчестер Сити», которые завтра встретятся в финальном матче Лиги чемпионов.
Лучшие кадры с тренировок — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с миланским «Интером».
«Статус фаворита? Если учитывать всю историю турнира, «Интер» превосходит нас, но это неважно. Быть фаворитом неважно. Очень важно завтра в 22:00 по стамбульскому времени добиться наилучшего результата. В этот день болельщики «Интера» и «Сити» смогут отпраздновать, получить удовольствие от игры. То, что было в прошлом, осталось в прошлом, а Лига чемпионов — невероятный турнир. Мы собираемся показать лучшую игру и постараемся повеселиться.
Победа в Лиге чемпионов — это мечта. Чтобы добиться чего-то великого, всегда нужно быть немного одержимым. Одержимость — это положительное слово в данном контексте. Я одержим этой мечтой», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
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