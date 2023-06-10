Ордец: были те, кто перестал со мной общаться. Возможно, я рано посчитал их друзьями

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Бохуме», рассказал, как его окружение отреагировало на то, что он не покинул московское «Динамо» после начала конфликта на Украине.

«Да, конечно, есть те, кто перестал с нами общаться. Возможно, это была моя ошибка, что я либо рано посчитал их друзьями, либо не прожил какой-то жизненный путь, не хватило опыта в отношениях друг с другом. Есть те, кто общается с нами до сих пор, и наша дружба стала только сильнее», — сказал Ордец для YouTube-канала THE GAME.

Напомним, Ордец перешёл в «Бохум» после того, как воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с «Динамо». Соглашение футболиста с московским клубом действует до 2024 года.