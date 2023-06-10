Иван Ордец: конечно, я хочу играть за сборную Украины, но не могу сам себя вызвать туда

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Бохуме», заявил, что хотел бы играть за сборную Украины.
«Конечно, я могу, я готов играть в сборной. Я хочу, понятное дело. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера. Если он посчитает нужным вызвать меня, то вызовет»— сказал Ордец для YouTube-канала THE GAME.
Напомним, Ордец перешёл в «Бохум» после того, как воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с «Динамо». Соглашение футболиста с московским клубом действует до 2024 года. 30-летний футболист последний раз играл за сборную Украины 27 марта 2018 года. Стоимость игрока согласно портала Transfermarkt составляет € 3,5 млн.
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