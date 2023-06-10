Канчельскис: думаю, в Суперфинале Кубка ЦСКА — «Краснодар» будет ничья, а потом пенальти

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России. Завтра, 11 июня, в решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.
«В Кубке России не бывает явных фаворитов. Тем более «Краснодар» в последнее время здорово играет с ЦСКА. Но у армейцев больше шансов. Мне кажется, они и победят.
Думаю, будет ничейный результат, а потом всё решится в серии пенальти», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.
- 10 июня 2023
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