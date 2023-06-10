Мостовой рассказал, кого считает фаворитом в Суперфинале Кубка между ЦСКА и «Краснодаром»
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Бывший футболист Александр Мостовой считает ЦСКА фаворитом в матче Суперфинала Кубка России. Напомним, что армейцы будут бороться за победу в турнире с «Краснодаром».
«55 на 45 в пользу ЦСКА. Исхожу из того, что армейцы набрали очень хороший ход. Они заняли второе место в РПЛ, как все и планировали. Команда показывает хороший футбол, что очень важно.
У «Краснодара» тоже хорошая команда. Небольшое преимущество у армейцев, потому что у «Краснодара» два или три игрока находятся в подвешенном состоянии: не очень понятно, сыграют или нет. К тому же матч будет в Москве — это на пользу ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.
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