Павел Маслов назвал Руслана Литвинова лучшим игроком сезона в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов назвал полузащитника Руслана Литвинова лучшим игроком команды по итогам сезона-2022/2023.
«Руслан Литвинов — лучший игрок сезона в «Спартаке». Стабильно играл и ярче всех выглядел», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В этом сезоне РПЛ Руслан Литвинов поучаствовал в 25 матчах московской команды, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Полузащитник начал карьеру во второй команде «Спартака» в 2019 году.
Павел Маслов сыграл в 19 матчах РПЛ, забил один гол и отдал две голевые передачи.
«Спартак» завершил этот сезон Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда набрала 58 очков в 30 матчах. Московский клуб одержал 17 побед за сезон, потерпел шесть поражений и семь раз сыграл вничью.
- 10 июня 2023
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