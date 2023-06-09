Литвинов рассказал, что планирует отправиться в деревню Шапкино в межсезонье

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, где собирается провести свой отпуск. Футболист отметил, что планирует отправиться в тамбовскую деревню к бабушке – в Шапкино.
«Поеду в Воронеж и в тамбовскую деревню к бабушке – в Шапкино. Всю жизнь прожил там: много дворов, большое население, есть сельсовет, школа, два магазина, футбольное поле. Но надо скосить траву, чтобы поиграть. Самое главное, что нужно летом, – баня, речка. Всё имеется. Что умею по хозяйству? Косить траву! Могу любой косой работать, у деда она есть. Купил косилку, помогаю с хозяйством, а мне говорят: «Ты же отдохнуть приехал, но работаешь!». Всегда стараюсь помочь – кошу с дедом траву, помогаю что-то пересадить внутри двора или около него», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
По итогам сезона чемпионата России «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, пропустив перед собой «Зенит» и ЦСКА. В прошлом сезоне РПЛ Литвинов принял участие в 25 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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