Хохлов: Ротенберг хочет видеть от «Сочи» атакующий футбол

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвёл итоги прошедшего сезона для сочинской команды, отметив, что в клубе не удовлетворены результатами, а президент клуба Борис Ротенберг хотел бы видеть от «леопардов» атакующий футбол.

«Конечно, не удовлетворены результатами, потому что команда может занимать и более высокие места и показывать более качественную игру. У нас были неудачные матчи. Но во многих играх был показан довольно неплохой и содержательный футбол.

Мы разговаривали, Ротенберг хочет видеть атакующий футбол. Отличный от того, что был при Курбане Бердыеве? Мы не сравнивали футбол, мы говорили о том, что он хочет видеть», — приводит слова Хохлова «РИА Новости Спорт».

По итогам сезона «Сочи» занял 10-е место в РПЛ.