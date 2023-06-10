Хохлов: Семак — лучший тренер сезона, но кто-то, может, и подустал от него

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов назвал своего коллегу из санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим в своём амплуа в прошедшем сезоне РПЛ. Специалист аргументировал свой выбор тем, что наставник петербуржцев в пятый раз подряд привёл свою команду к золотым медалям чемпионата России.
«Я считаю, что лучший тренер сезона – Сергей Семак. Он опять подтвердил это: первое место с большим отрывом. Федотов, конечно, тоже заслуживает внимания. И Марцел Личка, и Михаил Галактионов. Но я свой выбор ставил на Семаке.
Выбрали Федотова, потому что устали от Семака? Кто-то, может, и подустал. Кто бы что ни говорил – пять чемпионств подряд… Поэтому для меня Семак – лучший», — приводит слова Хохлова «РИА Новости Спорт».
РПЛ признала лучшим тренером сезона наставника ЦСКА Владимира Федотова.
- 10 июня 2023
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:12