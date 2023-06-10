Хохлов: Семак — лучший тренер сезона, но кто-то, может, и подустал от него

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов назвал своего коллегу из санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим в своём амплуа в прошедшем сезоне РПЛ. Специалист аргументировал свой выбор тем, что наставник петербуржцев в пятый раз подряд привёл свою команду к золотым медалям чемпионата России.

«Я считаю, что лучший тренер сезона – Сергей Семак. Он опять подтвердил это: первое место с большим отрывом. Федотов, конечно, тоже заслуживает внимания. И Марцел Личка, и Михаил Галактионов. Но я свой выбор ставил на Семаке.

Выбрали Федотова, потому что устали от Семака? Кто-то, может, и подустал. Кто бы что ни говорил – пять чемпионств подряд… Поэтому для меня Семак – лучший», — приводит слова Хохлова «РИА Новости Спорт».

РПЛ признала лучшим тренером сезона наставника ЦСКА Владимира Федотова.