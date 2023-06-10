Бывший тренер французского «Лиона» Петер Бош может возглавить ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, после ухода из клуба Руда ван Нистелроя руководство ПСВ начало активно заниматься поисками нового тренера. В данный момент стороны обсуждают возможное сотрудничество. О назначении Боша может быть объявлено в ближайшее время.

Также сообщается, что нападающий «Аугсбурга» Рикардо Пепи, выступавший в сезоне-2022/2023 на правах аренды за «Гронинген», станет первым новичком ПСВ в летнее трансферное окно.

За свою карьеру Бош работал с такими командами, как «Аякс», дортмундская «Боруссия» и «Байер». Отметим, что 59-летний специалист не завоёвывал трофеи ни с одним из этих клубов.