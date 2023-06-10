Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петер Бош может возглавить ПСВ

Петер Бош может возглавить ПСВ
Комментарии

Бывший тренер французского «Лиона» Петер Бош может возглавить ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, после ухода из клуба Руда ван Нистелроя руководство ПСВ начало активно заниматься поисками нового тренера. В данный момент стороны обсуждают возможное сотрудничество. О назначении Боша может быть объявлено в ближайшее время.

Также сообщается, что нападающий «Аугсбурга» Рикардо Пепи, выступавший в сезоне-2022/2023 на правах аренды за «Гронинген», станет первым новичком ПСВ в летнее трансферное окно.

За свою карьеру Бош работал с такими командами, как «Аякс», дортмундская «Боруссия» и «Байер». Отметим, что 59-летний специалист не завоёвывал трофеи ни с одним из этих клубов.

Материалы по теме
Руд ван Нистелрой написал прощальный текст: ПСВ всегда будет в моём сердце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023