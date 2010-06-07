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Агент Хиддинка: Гус вряд ли возглавит "Ливерпуль"

Агент Хиддинка: Гус вряд ли возглавит "Ливерпуль"
Футбол / Англия 0

Футбольный агент Кис ван Ньювенхейзен не подтвердил слухи о том, что его клиент Гус Хиддинк может возглавить «Ливерпуль».

«Гус уже много лет демонстрирует, что уважает соглашения, которые подписал. Всего две недели назад Хиддинк приступил к своим обязанностям в сборной Турции, и, несмотря на всю любовь к премьер-лиге и уважение к „Ливерпулю“, этот переход вряд ли возможен.

Я знаю, что никогда нельзя говорить „никогда“, особенно в футболе, но мне кажется, что его переход на работу в „Ливерпуль“ невозможен», — цитирует агента BBC.

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