Определились все участники чемпионата России по футболу сезона-2023/2024
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Завершился сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Стали известны все участники чемпионата следующего сезона.
По итогам 30 туров место в Российской Премьер-Лиге сохранили санкт-петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Спартак», «Ростов», грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», московские «Динамо» и «Локомотив», «Сочи», екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов».
«Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел» также сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Родину» и «Енисей» соответственно.
В Российскую Премьер-Лигу вышли также казанский «Рубин» и калининградская «Балтика», выступавшие в прошедшем сезоне в Мелбет Первой лиге и занявшие в ней первое и второе места.
Действующим чемпионом России является «Зенит».
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