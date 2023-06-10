«Факел» обыграл «Енисей» и сохранил место в РПЛ

Завершился ответный переходный матч за право играть в Российской Премьер-Лиге следующего сезона, в котором воронежский «Факел» принимал красноярский «Енисей» на Центральном стадионе профсоюзов. «Факел» победил со счётом 2:0.

На десятой минуте Роман Акбашев открыл счёт, реализовав пенальти, а на 70-й минуте оформил дубль.

Таким образом, воронежская команда сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге. В первом матче «Факел» выиграл на выезде со счётом 1:0. Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.