Главный тренер «Родины» высказался после стыковых матчей с «Пари НН»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги ответного стыкового матча с «Пари НН» (2:0; 2:3 общ).

«Настраивались вернуться после неудачного первого матча. Сегодня контролировали игру, но не хватило одного мяча. В домашней встрече дали сопернику роскошь в виде трех пропущенных мячей. Остается винить только себя. Сегодня наша команда показала то, что мы просим и еще раз подтвердила, что может играть в футбол с любым соперником. Есть много вопросов по реализации в первом матче, и мы виним только себя.

Установка на второй тайм? Игра давалась, и задача была не останавливаться и поддерживать уровень первого тайма. По этой причине мы и играли без замен. Во втором тайме соперник мелкими фолами сбил наш темп. «Пари НН» — организованная команда Премьер-лиги. Опыт в играх против серьезных клубов помог им сегодня. Я горд за ребят за сегодняшнюю игру, надо двигаться дальше. Показали очень хороший весенний отрезок. Домой едем с поднятой головой», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Родины» на официальном сайте.